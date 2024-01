Droga, armi e 20mila euro nascosti in un cartone: arrestato un 44enne a Taormina

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni”.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno avvistato l'uomo alla guida di un’autovettura mentre percorreva una via del centro di Letojanni il quale, alla vista dei militari, ha assunto un atteggiamento guardingo nel verosimile tentativo di non farsi notare. Il fare dell’uomo non è sfuggito all’attenzione dei militari che lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo sulla sua persona e successivamente anche alla sua abitazione laddove, all’esito della perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati circa 35 grammi di cocaina e 48 grammi di marijuana, nonché 9 grammi di mannite, probabilmente utilizzata per il taglio della droga, due bilancini di precisione ed oltre 20.000 euro in banconote di vario taglio, occultate all’interno di una scatola di cartone, ritenute provento dell’illecita attività. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno altresì trovato e sequestrato una pistola calibro 6.35 e 14 cartucce dello stesso calibro, abusivamente detenute.