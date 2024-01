Tre prelievi multiorgano in 24 ore, è record per la sanità di Messina

Un evento straordinario, per il breve tempo intercorso, ha coinvolto di recente la sanità messinese, tre prelievi multi organo sono avvenuti in città in meno di 24 ore. Due di questi sono stati eseguiti all’ospedale Piemonte dell’IRCCS Bonino Pulejo e se ne dà notizia a distanza dopo che il commissario straordinario Vincenzo Barone, il direttore amministrativo Maria Felicita Crupi e i direttori sanitario e scientifico Giuseppe Rao e Angelo Quartarone, sono stati rassicurati dai vertici del Centro Regionale Trapianti, Giorgio Battaglia e Vincenzo Mazzarese, che gli organi sono stati trapiantati con successo ed i riceventi sono stati tornati alle cure dei loro familiari.

Un nuovo inizio questo 2024, non più di speranza ma di certezza di futuro, per almeno 8 persone che escono da quella lista d’attesa sospesa tra la vita e la morte. Proprio una di loro non avrebbe salutato il nuovo anno se non ci fosse stato quest’inaspettato dono di Natale, un giovane inserito in superurgenza nazionale a cui restavano poche ore di vita.