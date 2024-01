Messina, studenti tra arte e gentilezza: il "Minutoli" porta in scena i veri antidoti alla violenza con Mario Incudine

Dalle idee alle parole, ai piccoli gesti della quotidianità spesso scontati, a volte svuotati di significato, quelli che danno un senso al nostro essere persona, una parte fondamentale di quel “tutto” chiamato comunità, famiglia, gruppo, la parola d’ordine è una: gentilezza. Un termine che assomma in sé tanti significati, legato a valori quali accoglienza, tolleranza, creatività, talento. Lo sanno bene i giovani dell’Istituto d’istruzione superiore “Minutoli”, una scuola aperta all’ascolto e al dialogo, protesa alla formazione integrale della persona nel rispetto delle diversità, che accogliendo la sollecitazione del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rivolta alla comunità educante in seguito agli ultimi drammatici episodi di violenza, si è voluto fare portavoce di un messaggio sul valore dell’affettività e del rispetto, promuovendo una giornata destinata a diventare un appuntamento annuale fisso.

“Non dimentichiamo la gentilezza” è il titolo dell’evento che, ieri al Palacultura, ha visto docenti, studentesse e studenti delle classi del triennio dei plessi scolastici Minutoli, Quasimodo, Cuppari protagonisti di una straordinaria mattinata all’insegna delle arti performative. Un’occasione importante non solo per la scuola, ma per l’intera cittadinanza rappresentata dal sindaco Federico Basile e dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Stello Vadalà, che accolti dal dirigente Piero La Tona hanno sottolineato il valore di iniziative come questa, attraverso le quali i giovani si fanno portavoce della società civile.