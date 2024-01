Raffineria di Milazzo, presto la ristrutturazione dei serbatoi di stoccaggio

Mediocredito Centrale supporta la Raffineria di Milazzo nella realizzazione degli investimenti per la sostenibilità ambientale in una delle infrastrutture di interesse nazionale per gli approvvigionamenti energetici del Paese. MCC ha erogato un finanziamento chirografario di 20 milioni di euro con una durata di 5 anni a favore di RAM, la società consortile per azioni partecipata da Eni S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A (Q8), ciascuno con una quota del 50%. Nel dettaglio, il finanziamento di MCC contribuirà alla realizzazione di una parte del più ampio programma di investimenti di RAM, finalizzato alla ristrutturazione dei serbatoi di stoccaggio che prevede una spesa complessiva di oltre 70 milioni di euro in cinque anni. I serbatoi saranno dotati di doppio fondo con lo scopo di minimizzare rischi di spandimento nel sottosuolo dovuti a eventuali perdite.

“Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire al programma di investimenti di Raffineria di Milazzo finalizzato ad assicurare la sostenibilità ambientale di un impianto strategico per la sicurezza energetica del nostro Paese – ha commentato Lorenzo Coletta, Responsabile Special deal e finanza innovativa di Mediocredito Centrale-. Finanziando questa importante infrastruttura confermiamo la nostra presenza e il nostro impegno per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale della Sicilia”. Gli ha fatto eco Antonino Minutoli - Responsabile Amministrazione e Finanza di Raffineria di Milazzo: “E’ per noi motivo di grande soddisfazione essere supportati nel nostro programma di continuo miglioramento della performance ambientale da un istituto con la storia ed il prestigio di Mediocredito Centrale. È infatti una ulteriore evidenza della sostenibilità del nostro programma di investimenti e della solidità di tutto sistema Raffineria di Milazzo".