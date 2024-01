Messina, Basile a confronto con i vertici della Social City. I sindacati: "Intervenire sui salari"

«La convocazione dei veritici della Messina Social City da parte del sindaco Federico Basile è la conferma che le richieste di incontro che abbiamo inviato nelle scorse settimane al Primo Cittadino e all’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, hanno sortito l’effetto sperato, ovvero affrontare una volta per tutte la “questione salariale” per i dipendenti della Messina Social City». Questo il commento dei segretari generali della FP CGIL di Messina, Fracesco Fucile e della CISL FP di Messina, Giovanna Bbicchieri, in relazione all’incontro odierno che, come riportato nella convocazione di Palazzo Zanca, servirà per fare il punto sulla possibilità di un cambio contratto o di applicazione di un contratto integrativo aziendale all’interno della Messina Social City.

«La necessità di intervenire sulle retribuzioni dei dipendenti della Messina Socil City – affermano i segretari generali -, è emersa in modo chiaro già in occasione della convocazione in commissione consiliare, avvenuta in mese di settembre, ed oggi lo è ancora di piu, perché, in considerazione della grande crescita di cui la MSC è protagonista, è necessario lavorare anche per valorizzare la professionalità dei dipendenti, sia in termini economici che professionali. Ci auguriamo che dal confronto di questo pomeriggio si giunga a determinazioni concrete e si affronti anche la questione, altrettanto importante, relativa alle politiche di stabilizzazione del personale che ha compiuto, e superato, i 24 mesi di servizio».