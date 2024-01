Milazzo, accusato di voler uccidere la compagna di classe di cui si era innamorato: la Cassazione annulla la condanna a 6 anni e 8 mesi

Colpo di scena in Cassazione: la sentenza che condannava a 6 anni e 8 mesi di reclusione Francesco Di Maio, un giovane di 20 anni originario di Spadafora, è stata annullata. Un ribaltone inaspettato che ha sorpreso tutti. Di Maio, difeso dall'avvocato Salvatore Silvestro, era stato dichiarato colpevole in primo grado di tentato omicidio aggravato, accusato di aver investito volontariamente con la sua Ford Fiesta una ex compagna di scuola e un'amica che viaggiavano a bordo di uno scooter nel centro di Milazzo.

La Cassazione ha preso una decisione inaspettata, annullando la condanna e rinviando il caso alla Corte d'Appello. L'incidente risale al 28 giugno 2021, intorno all'1:30, quando Di Maio avrebbe cercato di avvicinarsi alla sua ex compagna di scuola in un locale, manifestando un interesse nei suoi confronti. Dopo il presunto rifiuto della ragazza, secondo le sentenze di primo e secondo grado, Di Maio avrebbe pianificato una vendetta.