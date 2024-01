Tragedia a Messina, si sporge per riparare un condizionatore e precipita dalla finestra: morto un 53enne

Tragedia a Paradiso, dove un uomo è morto dopo essere precipitato dalla finestra al secondo piano di un palazzo nei pressi dell'ex hotel Paradise.

Ernesto Zodda, 53 anni originario di Patti, si è sporto dalla finestra per tentare di riparare il condizionatore. Mentre stava lavorando, per cause ancora da accertare, è volato giù finendo sul selciato. Per il 53enne,all'arrico dei sanitari del 118, non c'era già più niente da fare. Zodda è morto sul colpo. Sul posto gli uomini delle Volanti della Polizia e i vigili del fuoco. Il 53nne lascia la moglie ed una figlia. Un'inchiesta è stata aperta dalla procura, ma al momento non risulterebbero indagati. I funerali avranno luogo domani alle 15.30 nella chiesa San Nicolò di Bari a Patti.