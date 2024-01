L'incubo dei lavori al viadotto Ritiro: convocata una seduta in commissione con Cas e Toto Costruzioni

"Il sottoscritto, consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha chiesto la convocazione urgente della Commissione Viabilità e lavori pubblici sullo stato dei lavori di completamento del viadotto Ritiro alla presenza del Presidente del CAS Filippo Nasca e dell'impresa 'Toto Costruzioni'.

Siamo giunti ad un punto in cui è assolutamente necessario conoscere i tempi di ultimazione di una infrastruttura che ormai è diventato l'incubo dei Messinesi e dei residenti dell'intera provincia - afferma Gioveni. Anche se l'estate non sembra essere proprio alle porte - prosegue il Consigliere - ma in considerazione dello stop dei mesi delle maestranze causato dal mancato pagamento degli stipendi, la città (e quindi il Consiglio Comunale) ha tutto il diritto di conoscere lo stato dell'arte e le reali tempistiche per il definitivo completamento del viadotto. Peraltro - insiste l'esponente di FdI - mi preoccupa non poco la notevole diminuzione degli operai, così come, pur volendo essere ottimista sulle previsioni date prima di Natale di chiusura del cantiere al 28 febbraio, questa data presunta di fine lavori non credo possa essere rispettata. Avendo quindi già avuto rassicurazioni dal Presidente dalla competente Commissione consiliare Salvatore Papa sulla convocazione della seduta - conclude Gioveni - sono certo che il focus che faremo in Aula su questo mega appalto del CAS ci potrà dare comunque certezze sulle tempistiche, che mi auguro, a beneficio della pazienza di tutti i Messinesi, possano definirsi almeno prima dell'estate".