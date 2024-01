Messina, parcheggio di viale Europa: ancora scontro tra Comune e Terza Municipalità

In merito all'apertura del varco in prossimità dell' ingresso dell' Ospedale Piemonte, inserito nel progetto dei parcheggi di interscambio del Viale Europa, il Vice Sindaco ed Assessore alla Viabilità ha fatto sapere che era già inserito nel progetto. Proprio ieri la I Commissione della Terza Municipalità aveva effettuato una seduta esterna e pubblica in prossimità del presidio ospedaliero alla presenza di diversi cittadini.

In realtà occorre fare delle precisazioni:

1) al Consiglio della Terza Municipalità è pervenuto un progetto, a questo punto originario, dove non era previsto il varco.

Probabilmente l'amministrazione comunale, anche sulla scorta dei suggerimenti della Terza Municipalità, ha cambiato rotta ma si ribadisce che il progetto definitivo non è mai pervenuto alla Circoscrizione, ricalcando un modus operandi tipico della Giunta, cioè quello di non concertare con l'istituzione decentrata.

2) L'idea di garantire il passaggio solo alle ambulanze che devono dirigersi all' Ospedale Piemonte è già un risultato ma non può definirsi una soluzione esaustiva.

L'accesso al varco e dunque l'apertura dello stesso va garantito a tutti per svariati motivi:

- anche alle autovetture private che devono giungere al pronto soccorso non può essere precluso di accedere e questo non è stato ancora esplicitato.

- si va a decongestionare un flusso di traffico sul viale Europa che altrimenti rischia la paralisi.

Altro aspetto: con la creazione del parcheggio di interscambio sul Viale Europa (ma questo vale anche per altri parcheggi di interscambio) tutti quei cittadini che abitano dietro l'ospedale Piemonte e che fino ad oggi hanno parcheggiato gratuitamente sul Viale Europa, non avendo dei propri parcheggi, dovranno adesso pagare. Non può essere una soluzione una possibile gratuita per il periodo notturno.

Siamo sempre pronti al confronto che presuppone però la presenza di un interlocutore, l' Amministrazione Comunale, assai spesso trincerata nelle proprie stanze e poco incline al dialogo fattivo e non solo di facciata.