"Dove ci vediamo?": comincia stasera alle 21 il viaggio di Rtp nei ritrovi e nei negozi storici di Messina

Quando ancora non esistevano gli smartphone, e la tecnologia era un miraggio, l’ubicazione esatta del luogo per il fatidico appuntamento tra amici o colleghi era un rito quasi sacrale. Celebri negozi, ritrovi ed attività commerciali divenuti leggendari hanno rappresentato per anni l’esatta toponomastica cittadina anticipando la “posizione” da inviare, oggi tanto in voga tra i giovanissimi. "Dove ci vediamo?" è tutto questo. Il nuovo format di Rtp, ideato e articolato nel ricordo e nel rispetto dei tanti imprenditori che hanno costituito l’ossatura commerciale di Messina. In studio, a condurre la trasmissione Maurizio Presente che insieme al suo staff ospiterà ricordi, personaggi e testimoni dei tempi che furono.

"Dove ci vediamo" andrà in onda tutti i martedì sera alle 21 e in replica alle 23.10 e poi il mercoledì alle 10, alle 15 e alle 23.10.