Taormina, guasto alla condotta idrica. Niente acqua nella giornata di oggi

"Vi informiamo che è stato rilevato un guasto alla condotta idrica nei pressi del Palazzo dei Congressi". Un cedimento strutturale, causato dalla fatiscenza dell'acquedotto, richiede interventi immediati. Asm è sul posto con i tecnici e il presidente Giuseppe Campagna.

Attualmente, si sta procedendo per ridurre al minimo i disagi. Tuttavia, per consentire le riparazioni, anche oggi sarà necessaria la sospensione dell'erogazione idrica nella zona di Taormina centro. Le operazioni di riparazione saranno eseguite nel minor tempo possibile per ripristinare la normale fornitura idrica.