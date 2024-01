Messina, furto in un noto negozio della città: arrestato un 19enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 19enne cittadino tunisino, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di furto aggravato.

Ricevuta una segnalazione dal personale addetto alla vigilanza antitaccheggio della Coin, i militari dell’Arma sono intervenuti sul posto, laddove hanno individuato e fermato il giovane mentre stava uscendo dall’esercizio commerciale. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una tuta di una nota marca, sottratta dagli scaffali nel reparto di abbigliamento, priva delle placche antitaccheggio, preventivamente rimosse dal presunto responsabile nel verosimile intento di eludere i sistemi vigilanza.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, in attesa di essere giudicato per il reato a lui addebitato.