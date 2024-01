Con l'auto in mare nel porto di Tremestieri, paura a Messina per un 82enne

Un Fiat Fiorino condotto da un ottantaduenne è finito in mare nel porto di Tremestieri. A quanto pare, l'uomo ha compiuto una manovra errata e non si è reso conto di quanto stesse accadendo. Fortunatamente però è riuscito ad aprire lo sportello e ad uscire.

È stato poi prontamente recuperato dagli uomini del terminal. Sul posto vigili del fuoco, il 118 e gli uomini della Guardia costiera. La Capitaneria ha naturalmente aperto un'inchiesta. Al momento lo scivolo 1 del porto è inutilizzabile, l'auto sarà recuperata nelle prossime ore. Per l' uomo soltanto grande spavento. Non è stato necessario trasportarlo in ospedale, è stato visitato dal medico arrivato in ambulanza. A consegnargli abiti asciutti sono stati gli uomini del terminal.