Altra impresa in mare per il messinese Boncordo: ha nuotato da Capo Miseno a Ischia

Nuova impresa per Francesco Boncordo, 39enne messinese e nuotatore di fondo «per passione», che nelle scorse settimane ha portato a compimento la settima traversata della sua vita, nuotando da Capo Miseno a Ischia, passando per Procida.

«Come tutte le altre – racconta Francesco – me la porterò sempre dentro. È un’emozione bellissima buttarmi in acqua e nuotare, ma soprattutto divertirmi e fare sport per passione. Ero già stato a Ischia negli anni scorsi ed è un posto che mi è sempre piaciuto, così quando ci sono tornato in vacanza per qualche giorno ne ho approfittato per fare questa nuova traversata».

Ma siamo a gennaio e come è ovvio le difficoltà non mancano. «Ho trovato un mare in buonissime condizioni, anche se l’acqua era molto fredda e ho fatto i conti con la presenza delle meduse, ma qualche intoppo deve essere messo in conto e può sempre capitare. L’importante è non mollare mai e io quando entro in acqua penso solo a nuotare, cercando di divertirmi al 100%».

È un ragazzo che vive di passioni, bracciate e sorrisi Francesco Boncordo che negli scorsi anni aveva portato a termine le imprese a nuoto da Capri a Sorrento, ma anche la traversata dello Stretto di Messina, da Vulcano a Milazzo, dalla Corsica alla Sardegna e da Piombino all’Isola d’Elba: «Ogni volta conosco sempre tante gente del luogo ed è questa la cosa più bella, perché si creano tante amicizie che restano col tempo e si coltivano. Una dedica? Per la mia famiglia, mamma, papà e mio fratello, quanto di più importante ci sia nel mio mondo».

