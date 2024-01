Taormina: sequestrata una discarica e denunciate tre persone

Ieri 11 gennaio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza con la predisposizione di servizi, attuati anche nelle ore serali e notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno controllato oltre 60 persone e più di 40 autovetture con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno altresì denunciato all’Autorità Giudiziaria un 40enne per porto abusivo di coltello di genere vietato, un 39enne per ricettazione, e un 57enne per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in quanto sorpreso mentre abbandonava, in maniera incontrollata, rifiuti speciali tra cui materiali ferrosi dismessi e plastico, su un terreno di sua proprietà che i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro.

Nell’ambito dei servizi antidroga, 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di marijuana detenuta per uso personale. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.