Gli avvocati di Messina consegnano le "Toghe d'oro", a Nazareno Saitta la "Toga di Platino": tutti i premiati

Con una cerimonia densa di commozione e ricordi l’Avvocatura messinese ha festeggiato i suoi iscritti di “maggiore esperienza”. Nell’ambito della Giornata dell’Avvocatura, promossa dal consiglio dell’Ordine degli avvocati, in una gremitissima aula magna del rettorato, sono state consegnate le Toghe d’oro agli avvocati che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di iscrizione all’albo professionale. Quest’anno è stata consegnata anche la Toga di platino al professore avvocato Nazareno Saitta che festeggia di 70 anni di iscrizione all’Ordine.

“Abbiamo voluto chiamarla la giornata dell’Avvocatura e non limitarla alla consegna dei premi alla carriera per dare un contesto più ampio che possa dare un forte carattere identitario. Quello di oggi è un incontro di avvocati che celebrano altri avvocati con l’orgoglio di un’appartenenza comune” ha detto Paolo Vermiglio, presidente dell’ordine degli avvocati di Messina aprendo l’incontro che è stato moderato dal giornalista di Gazzetta del Sud, Nuccio Anselmo.

La manifestazione si è aperta con una vecchia tradizione che è stata ripresa per l‘occasione: la consegna della prima borsa di studio alla memoria dell’avvocato Sandro Arena, istituita dall’Associazione “La Joie de vivre”. Il riconoscimento è andato ad un giovanissimo avvocato, Alessandro Triolo che è l’iscritto all’Albo degli Avvocati di Messina ad avere riportato il punteggio più alto negli esami di abilitazione della sessione 2022 – 2023.

Il ricordo dell’avvocato Sandro Arena è stato affidato all’avvocato Carlo Vermiglio che ha avuto parole di amicizia e stima “era un avvocato innamorato della professione” ha detto. Altro momento molto sentito della manifestazione è stato il ricordo dell’avvocato Franco Munafò, illustre civilista prematuramente scomparso che per anni ha animato l’associazione “Amici di Paolo Vitarelli”. “Un professionista di eccezionali qualità, un grande signore” lo ha descritto così Antonino Totaro, ex Presidente del Tribunale legato da una lunga amicizia durata 42 anni.

Impegno per gli altri e professione si fondono nel premio che è stato assegnato all’avvocato Paolo Gatto, fondatore dell’Associazione Treali onlus. Il riconoscimento è stato ritirato dal fratello Antonio che ha parlato dell’associazione che si occupa di quelli che ha definito “bambini supereroi con una ala in più”.

Alla manifestazione, aperta dall’intervento della rettrice Giovanna Spadari, presenti anche gli avvocati Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense e Valter Militi, Presidente della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense che hanno parlato di come è cambiata la professione ma anche della necessità di mantenere fermi i valori di base.

Grandi applausi al momento della consegna dei riconoscimenti alla carriera mentre sullo sfondo appariva la foto del tesserino ai tempi della loro iscrizione all’albo. Una vera ovazione ha accompagnato la consegna della toga di platino all’avvocato professore Nazareno Saitta che ha tagliato il traguardo dei 70 anni di iscrizione e che è stato definito “il maestro dei maestri”. Calorosi applausi anche per i premiati con le toghe d’oro, avvocati che, per la maggior parte, ancora oggi sono in attività e che per molti professionisti sono stati importanti maestri.

Le Toghe d’oro sono state consegnate agli avvocati Antonio Andò, Antonino Arizia, Antonino Briguglio, Edoardo Bucca, Antonino Caliri, Claudio Como, Bruno Comunale che non ha potuto essere presente, per lui ha ritirato la medaglia il figlio, l’avvocato Nino Comunale, Giuseppe Crea, Carlo De Francesco, Fedele Di Cristina, Antonino Gazzara, Vincenzo Grosso , anche lui non ha potuto essere presente, per suo conto ha ritirato la medaglia l’avvocato Massimo Marchese, Giuseppe Gullo, Domenico Lo Prete, Antonino Mazzei, Vincenzo Proiti, Vincenzo Puglisi, Gaetano Sorbello, Giovanni Starrantino, Antonio Strangi, Salvatore Stroscio, Paolo Giovanni Turiano, Carlo Vermiglio, Alfio Ziino.