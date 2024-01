Messina, è ufficiale: gettoni più alti anche per i consiglieri di circoscrizione

In principio erano stati sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale. Poi è stata la volta dei consiglieri comunali. Adesso anche i primi anelli di congiunzione tra le istituzioni e la città, ovvero i consiglieri di circoscrizione e i presidenti delle sei Municipalità, avranno un adeguamento – verso l’alto – delle rispettive indennità. Gettoni di presenza che aumenteranno in proporzione agli aumenti già ottenuti dalle altre cariche elettive.

Le basi erano state gettate a novembre, quando era servita l’iniziativa di un singolo consigliere comunale, Giovanni Caruso, per riunire dentro una stanza – una saletta dell’hotel Sant’Elia – ben 32 consiglieri circoscrizionali (compresi 5 presidenti) e l’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina. Non è un caso se proprio in occasione di quell’incontro – prima e dopo – furono gettate le basi anche per altro, ovvero il passaggio di Caruso nello stesso partito dell’assessore Messina, la Dc di Totò Cuffaro.

In quella riunione Messina prese un impegno preciso: portare avanti a Palermo, magari nell’ambito della Finanziaria, una norma che fornisse un chiarimento definitivo, senza più equivoci, sulla questione dell’aumento delle indennità anche per le Circoscrizioni. E così è stato: ieri, con l’ok alla Finanziaria regionale, è arrivato l’ok anche all’emendamento che prevede l’aumento proporzionale dei gettoni di presenza dei consiglieri di Circoscrizione nei comuni di Palermo, Catania e Messina. Un aumento che sarà più o meno cospicuo anche in relazione all’elemento chiave, per le Municipalità: il decentramento amministrativo. I presidenti di Circoscrizione ai quali verranno assegnate funzioni amministrative decentrate, infatti, andrà il 60% dell’indennità prevista per gli assessori comunali. Senza quelle funzioni, l’indennità si fermerà al 40%.

