Messina e il dialogo interreligioso: nove appuntamenti per promuovere il confronto tra le fedi cristiane

Si aprirà martedì prossimo, in occasione della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei il cartellone d’iniziative promosse dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso diretto da don Roberto Romeo con il Comitato dei rappresentanti delle chiese cristiane in dialogo per l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. “Un Dio, una legge, una terra” è il tema scelto dal sacerdote per la riflessione d’introduzione all’ebraismo che si terrà alle 18,30 nella chiesa di S. Caterina, seguita dalla preghiera per la pace.

Fil rouge dei nove appuntamenti distribuiti nel corso del mese, finalizzati ad approfondire il dialogo interreligioso come spazio privilegiato di conoscenza, confronto e arricchimento reciproco, il versetto del Vangelo di Luca “Amerai il Signore Dio tuo…e il prossimo tuo come te stesso”: un richiamo costante per la chiesa messinese - come ha spiegato don Romeo - “che negli ultimi decenni ha incrementato le proposte comunitarie, nell’ottica di una visione globale della fede”.

Quattro appuntamenti con inizio alle 18,30 saranno dedicati alla predicazione su alcuni testi evangelici da parte di sacerdoti cattolici e pastori delle altre confessioni cristiane: si terranno mercoledì 17 gennaio nella chiesa S. Maria delle Grazie a Pace, lunedì 22 e martedì 23 gennaio rispettivamente nella chiesa evangelica valdese e nella chiesa S. Maria di Gesù superiore a Ritiro e giovedì 25 gennaio in occasione della Giornata di preghiera per l’unità dei cristiani nella chiesa S. Maria di Gesù inferiore a Provinciale; alcuni di questi saranno animati dalle corali parrocchiali. Momento centrale la celebrazione ecumenica della Parola di Dio che si svolgerà venerdì 19 gennaio alle 18,30 nella cappella del seminario arcivescovile “San Pio X”, alla presenza dei rappresentanti delle Chiese cristiane di Messina in dialogo; le meditazioni sono dettate dall’arcivescovo Giovanni Accolla e dal pastore della chiesa cristiana evangelica pentecostale Tindaro Smeraldi e l’animazione dei canti sarà curata dalla cappella musicale Santa Maria Assunta della Cattedrale e dal coro Exsultate, Jubilate.

Sabato 20 gennaio - Giornata ecumenica dei giovani - il Centro Efraim della chiesa evangelica pentecostale di Minissale ospiterà, a partire dalle 18,30, la Festa dei giovani appartenenti alle diverse chiese cristiane in dialogo, mentre mercoledì 24 gennaio alla stessa ora nella chiesa dei Catalani si vivrà un’esperienza di silenzio, meditazione e preghiera del cuore. Appuntamento conclusivo nella Giornata in memoria delle vittime dell’olocausto sabato 27 gennaio alle 19, nel santuario basilica di S. Antonio con il concerto “Dal filo spinato al velo. Io, donna sempre e comunque” che vedrà protagoniste Paola Miraglia e Katia Bevacqua con le loro splendide voci, accompagnate al pianoforte da Fabio Catalano e al violino da Francesco Tusa.