Messina, duplice omicidio di Camaro: esaminati i primi testi ora la parola passa ai periti

Si è tenuta oggi, 10 gennaio 2024, innanzi la Corte di Assise di Messina (presidente dott. Massimiliano Micali, a latere dott.ssa Alessia Smedile), l’udienza a carico di Claudio Costantino, accusato del duplice omicidio di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò avvenuto il 2 gennaio di due anni fa.

In aula sono comparsi la moglie del Portogallo che è stata sentita in merito a quanto accaduto quel giorno e sui rapporti dei due con Costantino.

E’ stato quindi sentito, anzi risentito, Bartolo Mussillo in ordine alla sua presenza, insieme con Portogallo e Cannavò, nei giorni immediatamente precedenti il 2 gennaio 2024.

Il teste Mussillo, nel mentre ha confermato la sua presenza insieme ai due amici, ha detto di non ricordare i motivi per cui si fosse appostato nei pressi della abitazione di Costantino nei giorni precedenti il fatto di sangue, e ciò nonostante ripetutamente sollecitato a ricordare i fatti da parte del Presidente.

Terminato l’esame dei testi, si sono presentati in aula i periti nominati dalla Corte: si tratta del prof. Stefano Conti, esperto balistico, proveniente da Torino, e del medico legale, dott. Leonardo Grimaldi, proveniente da Roma.

Il primo avrà il compito di accertare se a sparare sia stata una sola arma o più armi e la natura di alcuni fori sui vetri nell’abitazione del Costantino; il secondo avrà il compito di accertare la distribuzione delle ferite sui corpi di Cannavò e Portogallo, i tramiti e la posizione assunta.

Ai periti è stato concesso il termine di giorni 60 per il deposito dell’elaborato ed il processo è stato aggiornato al 27 marzo 2023.

La Procura della Repubblica (erano presenti in aula i PM dott.rri Accolla e Conte) ha nominato quali propri consulenti di parte il capitano Salici dei RIS ed il dott. Giovanni Andò. La difesa di Costantino (oggi erano presenti in aula il prof. Avv .Carlo Taormina e l’avvocato Filippo Pagano nonché il consulente di parte ing. Antonio Carlo Cucinotta) ha nominato quale consulente medico legale il dott. Cataldo Raffino mentre ha riservato la nomina del consulente balistico. Analoga riserva hanno avanzato i legali della parte civile, avvocatesse Panebianco e Martelli.

I nominati periti inizieranno, nei prossimi giorni, le operazioni peritali, nei rispettivi luoghi di provenienza.