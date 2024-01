"Si comunica la temporanea chiusura dello svincolo di Rometta, lungo l'autostrada A/20 Messina-Palermo, in direzione Palermo e in direzione Messina" così un comunicato del Cas che avvisa l'utenza sui suoi canali social. In realtà, però, i lavori in corso riguardano la vicina strada statale che vengono eseguiti dall'Anas., Di fatto questi interventi rendono fino alle 14 inutilizzabile gli svincoli in entrata e uscita di Rometta.