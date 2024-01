Concorso "sospetto" all'Atm di Messina, il Consiglio comunale manda gli atti in Procura

Su quindici partecipanti originari, in dieci non si erano nemmeno presentati al colloquio, tre sono risultati idonei, due, invece, non idonei. Uno, senza titoli, aveva ottenuto un punteggio alto al colloquio