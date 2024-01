Cena sensoriale aspettando la Befana: a Messina il calciatore della Nazionale di calcio a 5 non vedenti Bryan Ramirez

Una cena sensoriale aspettando la Befana... A Messina, la sera del 5 gennaio è stata carica di emozioni uniche e sorprese, avvolte nell'oscurità. La Global Social Inclusive ASD, dopo il successo della "Cena al Buio", ha proposto un'esperienza sensoriale in attesa dell’arrivo della Befana.

I veri appassionati di cucina hanno accettato la sfida di immergersi nella penombra sensoriale, deliziando i loro sensi con sapori completamente nuovi. Dalle sorprese del primo piatto agli enigmi del dessert, ogni boccone è diventato un'avventura, con il senso del gusto intensificato e il tatto che ha assunto un ruolo predominante.

La mancanza di visibilità ha richiesto maggiore consapevolezza e destrezza, trasformando ogni assaggio in una scoperta inaspettata. Durante la serata, la Global Social Inclusive ASD ha presentato il calciatore della Nazionale Italiana di calcio a 5 non vedenti, Bryan Ramirez.

Quest'ultimo ha parlato con passione della sua disciplina, dimostrando come lo sport possa superare barriere e portare gioia in ogni passo. Tra gli ospiti della serata c'erano anche Maurizio Pantano e Vittorio Chillemi, che, in linea con i principi dell'inclusione, si sono proposti per l’organizzazione di un evento che vedrà la squadra del Sant’Alessio sfidarsi con i ragazzi non vedenti in una partita di calcio a 5.

La cena, ancora una volta, ha dimostrato che gli obiettivi perseguiti dalla Global Social Inclusive ASD possono fungere da faro di solidarietà. La promozione di eventi, manifestazioni e dimostrazioni sportive può essere un catalizzatore motivazionale per creare una comunità davvero inclusiva, coesa e collaborativa, coinvolgendo tutte le persone che la abitano, inclusi coloro con disabilità.