Il piccolo Gaetano realizza un sogno: capotreno per un giorno sulla tratta Catania-Taormina

Diventare capotreno, almeno per un giorno. Per Gaetano, cinque anni, era il sogno del cuore ed è diventato realtà, grazie allo Sportello dei Sogni Odv e al Regionale di Trenitalia.

Papà Giuseppe ha infatti scritto allo Sportello dei Sogni, che si occupa di esaudire il desiderio del cuore dei pazienti oncologici e si pone come strumento terapeutico e di stimolo, e con un breve racconto ha spiegato il meraviglioso desiderio del figlio: «Quasi cinque anni fa con mia moglie Silvia abbiamo avuto un piccolo ometto di nome Gaetano, il risultato del nostro grande infinito amore. Fino a quando mesi fa la mia Silvia, una madre bellissima e dolcissima, ha scoperto di avere un cancro che a soli 30 anni non le ha dato scampo. Dopo interventi e chemioterapie durati meno di 10 mesi, Silvia è diventato un angelo bellissimo. La mia Silvia, con il nostro piccolo - ha raccontato il padre - andava sempre alla stazione a vedere i treni in transito e ora che lei non c’è più, Gaetano chiede ai nonni di andare alla stazione a guardare i treni, perché è la sua passione e il suo desiderio del cuore (oltre che della mamma) era ed è appunto “guidare un treno”, come dice lui! Oggi più che mai realizzare questo desiderio del cuore avrebbe un significato diverso».

Un sogno che è diventato realtà alla stazione ferroviaria di Catania, dove il piccolo Gaetano accompagnato da papà Giuseppe è diventato capotreno per un giorno: la Direzione regionale Sicilia di Trenitalia ha infatti accolto immediatamente l’invito a partecipare a questo straordinario sogno, coinvolgendo tutto il suo team pronto ad accogliere il piccolo sognatore “Capotreno per un giorno”, che è stato invitato in cabina di guida per la tratta di andata e ritorno tra Catania e Taormina, per poi successivamente effettuare i controlli dei titoli di viaggio dei passeggeri come un vero e proprio capotreno.

