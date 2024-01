Allerta meteo per il vento a Messina, chiuse oggi pomeriggio e domani mattina le ville comunali

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato oggi la chiusura delle ville comunali per il pomeriggio di oggi e la mattina di domani a causa dell'intensificarsi dei venti. "Si raccomanda massima attenzione e prudenza - scrive il primo cittadino - e porgiamo la massima attenzione alle comunicazioni della Protezione Civile".

L'intero penisola rimane in allerta meteo a causa di una perturbazione che sta causando maltempo significativo. Precipitazioni diffuse, nevicate a quote medio-basse e venti sostenuti sono previsti su gran parte del Centro-Nord e del basso Tirreno. L'allerta meteo estende un precedente avviso di condizioni meteorologiche avverse e si basa sulle previsioni aggiornate fornite dal Dipartimento della Protezione Civile in coordinamento con le regioni coinvolte.

Per domani, domenica 7 gennaio, è stata valutata un'allerta arancione in parte dell’Emilia-Romagna. Le regioni di Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, alcune zone di Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Veneto sono invece sotto allerta gialla.