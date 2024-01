Messina, un concerto per ricordare mons. Salvatore De Domenico nel decennale della sua morte

Il 6 gennaio 2014 moriva mons. Salvatore De Domenico, organista della Cattedrale e direttore della corale polifonica “La Perosiana”. Per ricordarlo nel decennale, l’amico musicista Rosario Mangano ha voluto organizzare un concerto che si svolgerà sabato sera nella chiesa S. Maria La Scala e San Biagio di Altolia, dove mons. De Domenico si recava spesso per celebrare. Dopo la messa di suffragio alle 18, si esibiranno le pianiste e fagottiste Daniela e Stefania La Fauci. Classe 1935, originario del villaggio Annunziata, mons. De Domenico entra nel seminario arcivescovile nell’ottobre 1946; il 10 agosto 1958 viene ordinato presbitero nella Cattedrale di Messina e subito dopo va all’Istituto pontificio di musica sacra di Roma per completare gli studi intrapresi con il maestro Alessandro Gasperini. Successivamente consegue i diplomi di Archivistica e Biblioteconomia all’Archivio e alla Biblioteca Vaticana. Tanti gli incarichi ricoperti dal sacerdote: dalle nomine nel 1963 di Prefetto di disciplina al Seminario di Giostra e poi vice rettore ed economo a canonico del Capitolo Protometropolitano, organista e maestro di cappella della Cattedrale di Messina. Mons. De Domenico è stato direttore della biblioteca “Painiana”, archivista della Curia arcivescovile, segretario generale e direttore della sezione “Arte sacra”, dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e del Museo del Duomo. Ha ricoperto anche il ruolo di rettore delle chiese di San Giovanni Decollato e SS. Annunziata dei Catalani e cappellano delle omonime confraternite.