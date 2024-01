Una donna che stava percorrendo a piedi via Catania a Messina, all'altezza dell'ex Gil (campo d’atletica Santamaria), è inciampata a causa del marciapiede in cattive condizioni, cadendo e riportando un taglio alla testa. Subito soccorsa, la donna è stata trasportata all'ospedale Piemonte per ricevere le cure necessarie.

La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha constatato la pericolosità e impraricabilità del tratto di marciapiede.