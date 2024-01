Messina, da villetta a piazza “Quasimodo”: via tutte le barriere. Cambierà anche largo Seggiola

Un volto nuovo a due spazi centrali e “dimenticati”. Sarà Messina Servizi Bene Comune ad occuparsi del restyling completo della villetta Quasimodo e anche di Largo Seggiola. Una novità assoluta quella dell’affidamento alla società partecipata non di un semplice servizio ma della realizzazione di un’opera vera e propria, pur nel contesto dell’affidamento del verde alla società di via Cagini.

Il primo input ufficiale è arrivato il 30 dicembre scorso. La giunta ha dato mandato alla Messina Servizi di occuparsi della riqualificazione della villetta Quasimodo, nota ai più come villetta Royal per la vicinanza con l’albergo.

Un affidamento nato fra giugno e luglio scorsi quando il sindaco e gli assessori Minutoli e Caminiti decisero la riqualificazione non solo della villetta Quasimodo, ma anche di Largo Seggiola e di piazza Cavallotti, di fronte alla Camera di Commercio. In quella circostanza l’esecutivo chiese alla Messina Servizi di far arrivare la documetazione tecnica per la realizzazione della ristrutturazione dei tre spazi, partendo da villetta Quasimodo. Msbc ha realizzato uno studio, un computo metrico per quantificare l’intervento e, una volta recepito da Palazzo Zanca, è stato dato il via libera. I fondi, circa 495mila euro, sono del Comune che li girerà, appunto alla Messina Servizi con un extra rispetto al contratto del verde per il quale c’è stato un recente aggiornamento.

Villetta Quasimodo

La grande novità sarà che non la dovremo più chiamare “villetta” ma piazza. Infatti, la linea guida dell’intervento è quella di svecchiare la struttura architettonica un po’ “rètro” di uno spazio che avrebbe dovuto essere di aggregazione e che è diventato isolante. Lo è perché quei muri che celano l’interno allontanano dalla fruizione e, a cascata, quell’isolamento l’ha spesso fatta salire agli onori della cronaca per i blitz delle forze dell’ordine per reati favoriti proprio da quella condizione.

E allora secondo le prime indicazioni del progetto (di cui dovrà occuparsi la stessa Messina Servizi) ogni barriera dovrà andare giù per realizzare un “open space” che saprà di piazza.

