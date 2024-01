Trasporti a Messina, abbonamenti MoveMe di Atm: consegna prolungata fino al 13 gennaio

Buone notizie per chi ha fatto richiesta dell’abbonamento MoveMe tramite apposita piattaforma on line e non ha fatto in tempo a ritirarlo entro il 31 dicembre. Atm spa ha prolungato il termine per il ritiro della card fino al 13 gennaio. I punti di consegna restano due, vale a dire il Front Office di via La Farina 336, operativo dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:30; e il point di Villa Dante (ex biglietteria, entrata viale san Martino) , aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 18:00.

Per agevolare i cittadini, la governance dell’Azienda Trasporti di Messina ha disposto, in via del tutto eccezionale, che gli sportelli di via La Farina saranno aperti al pubblico anche il giorno dell’Epifania, ovvero sabato 6 gennaio dalle 8:00 alle 14:00.

Atm spa precisa inoltre che l’abbonamento MoveMe dovrà essere utilizzato come un normale biglietto e sarà obbligatorio procedere con la validazione ogni qualvolta si viaggerà su un bus o su un tram. Questa raccomandazione vale anche per chi è entrato in possesso dell’abbonamento super scontato nei mesi scorsi.

L’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Messina e da Atm spa ha riscosso anche questa volta un grande successo e dal 15 al 19 dicembre sono state presentate oltre 11mila richieste.

Migliaia di abbonamenti sono già stati consegnati fino al 31 dicembre grazie al lavoro incessante del personale addetto e i vertici di Atm Spa hanno deciso di prorogare il termine per dare a tutti i richiedenti la possibilità di abbonarsi a soli 20 euro al Traporto pubblico locale per un anno intero o al prezzo di 120 euro con l’integrazione dei parcheggi d’interscambio.