Messina, davanti al Riesame il professore dello “Jaci” arrestato per gli incontri sessuali con gli studenti 

Comparirà giovedì davanti ai giudici del Tribunale della libertà il professore 35enne Giulio Chiofalo, che insegnava presso l’Istituto superiore “A. M. Jaci”, arrestato nelle scorse settimane dai carabinieri per gli incontri sessuali con alcuni studenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura, aveva preso il via ad ottobre, dopo la denuncia della madre di uno studente di 17 anni, che si era accorta di qualcosa di strano nel comportamento del figlio, e soprattutto della sua improvvisa disponibilità economica e di parecchi regali ricevuti.

Dalle indagini condotte dai carabinieri della Pg è emerso che l’insegnante, da gennaio di quest’anno, avrebbe commesso atti sessuali con il giovane in cambio di denaro e regali.

In particolare, il docente avrebbe inizialmente richiesto al ragazzo delle foto e dei video che lo ritraevano e, successivamente, lo avrebbe indotto a subire atti sessuali, dietro il corrispettivo anche di costosi regali, tra cui due scooter, due telefoni cellulari e una playstation.

Sulla vicenda la Procura dei minori ha aperto anche un altro fascicolo che vedrebbe il professore vittima di estorsione da parte di alcuni minori, una tesi valutata però “poco credibile” dal gip che ha deciso l’arresto del docente nella sua ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina