Taormina, in 130 al CorriCapodanno: prima la corsa e poi il tuffo a mare

Il “CorriCapodanno a Taormina-Trofeo Chico Scimone” ha aperto ieri il 2024 del podismo italiano. Dopo quattro lunghi anni di assenza, si è corsa la manifestazione Fidal, giunta alla 46^ edizione, organizzata dal Marathon Club Taormina del presidente Carmelo Mobilia.

In una mattinata soleggiata, resa incantevole dal paesaggio, i 130 partecipanti, compresi i dieci della “non competitiva”, si sono radunati a Villagonia, dove 14 temerari hanno perpetuato la tradizione del tuffo a mare. L’impegnativa gara prevedeva un percorso di 7,5 km, di cui quattro in salita, con arrivo in piazza IX Aprile.

Saverio Amasi e Teresa Latella hanno scritto i loro nomi sull’albo d’Oro della gara. La rituale premiazione, che si è svolta nel centro della Perla dello Ionio, ha chiuso un evento sportivo dal grande fascino per la sua storia, le origini, l’incantevole location ed il giorno.