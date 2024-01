Botti di Capodanno: cinque feriti a Messina e provincia. In ospedale anche un bambino

Sono cinque, tutti in modo non grave, i feriti per i botti della notte di capodanno a Messina e provincia. In particolare in città tre persone, tra cui un bambino, rimasto lievemente ferito alla mano, hanno fatto ricorso alle cure mediche, due sono stati medicati al Policlinico e uno all’ospedale Piemonte. Per tutti la prognosi è inferiore ai dieci giorni.

Due invece i feriti in provincia, uno a Milazzo e un altro a Barcellona Pozzo di Gotto, entrambi sono stati medicati all’ospedale di Milazzo, anche in questo caso si tratta di ferite lievi. Sia prima che dopo i festeggiamenti della mezzanotte, gran lavoro per i vigili del fuoco che hanno effettuato numerosi interventi per incendi che sono stati generati dai botti , alcuni interventi anche per rifiuti in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nei quartieri di Santa Lucia sopra Contesse e alle Case gialle di Bordonaro per le cataste di legno in fiamme.

Già nel pomeriggio di ieri la polizia municipale con le altre forze dell’ordine erano intervenuti per eliminare le cataste di legna pronte ad ardere allo scoccare della mezzanotte. Nella serata i vigili del fuoco erano intervenuti in un’abitazione di viale Regina Margherita per un petardo che ha generato un incendio provocando diversi danni.