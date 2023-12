Quel... Ponte sullo Stretto di Messina sospeso tra 2023 e 2024

L’ultimo atto ufficiale del 2023 a Palazzo Zanca è stata l’approvazione, da parte della Giunta Basile, del nuovo Piano comunale della Protezione civile. Un passaggio atteso da tempo, che potrà dirsi completato una volta che la proposta di delibera sarà votata dal Consiglio. Dopo decenni, finalmente, una delle città a più alto rischio sismico e idrogeologico d’Italia e d’Europa avrà il suo strumento concreto di gestione delle emergenze e di programmazione. E simbolicamente acquista rilevanza il fatto che l’Amministrazione abbia esitato l’atto proprio nei giorni di rievocazione della più grande tragedia mai vissuta sulle rive dello Stretto, il terremoto del 28 dicembre 1908. «L’ultima versione del Piano – sottolinea il sindaco Federico Basile – era stata approvata dalla Giunta nel 2017 e per una serie di innovazioni normative non era mai approdata in Consiglio. È stato compiuto un grande passo avanti, si tratta del documento più importante per la gestione delle emergenze. Adesso toccherà all’Aula».

Ma il 2024 si aprirà con la rinnovata interlocuzione tra Palazzo Zanca, il ministero dei Trasporti e la società Stretto di Messina in merito alle procedure di progettazione e realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Inutile girarci intorno: la prospettiva indicata dal vicepremier Salvini, il quale ribadisce che alla fine della prossima estate si apriranno i primi cantieri del Ponte e delle opere ad esso collegate (infrastrutture che hanno copertura economico-finanziaria, dopo l’approvazione della manovra del Governo Meloni), fa del 2024 un anno comunque decisivo per le sorti del nostro territorio. C’è chi la vede come la più grande delle opportunità di rilancio infrastrutturale e di sviluppo socio-economico, dopo decenni di declino, di emarginazione e isolamento. C’è chi la considera, invece, come la più grande delle sciagure, addirittura, utilizzando le parole dell’ex sindaco Accorinti, come «una bomba atomica sganciata sullo Stretto». Che si stia da questa o dall’altra parte, che si militi o meno sui fronti del Sì o del No, in ogni caso i riflettori non possono non essere accesi, soprattutto qui a Messina dove ricadrà il maggiore impatto dei cantieri.

