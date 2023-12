Messina, quella piazzola attorno alla statua di Sant’Annibale Maria di Francia in preda al degrado

“Qualche lucina natalizia in meno e uno sguardo più lungo avrebbe permesso alla centralissima statua di Sant’Annibale Maria di Francia di essere adeguatamente ripulita e onorata”. Forte il rammarico della presidente dell’associazione Annibale Maria di Francia Rosalia Schirò, che dopo reiterati appelli lanciati in questi giorni torna a farsi sentire. “Abbiamo più volte sollecitato - prosegue Schirò, già dirigente dell’Istituto comprensivo Manzoni Dina e Clarenza - l’intervento di riordino e pulizia della piazzola soprattutto nel periodo natalizio in cui la piazzola, sulla via Cesare Battisti è meta di tanti devoti e turisti”. L’appello della presidente dell’associazione, promotrice insieme a un comitato specifico l’intitolazione dell’ospedale di contrada Papardo al fondatore della congregazione dei padri rogazionisti, all’amministrazione comunale: “Il bene e il decoro della città non può essere parziale o settoriale, ancor più se questo riguarda un Santo e un uomo che alla città di Messina ha dato tutto promuovendo crescita sociale e culturale, educazione e cura degli ultimi”.