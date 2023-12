Messina, oltraggio alla memoria di Pier Santi Mattarella: colpo d'arma da fuoco sul cartello della strada intitolata all'ex presidente della Regione

Oltraggio alla memoria di Pier Santi Mattarella, l' ex presidente della Regione (fratello del presidente della Repubblica) ucciso dalla mafia nel 1980. Ignoti hanno sparato un colpo di arma da fuoco sul cartello che indica la denominazione della strada a lui intitolata alle case gialle di Bordonaro.

Ad accorgersi del gesto i vigili urbani che si trovavano sul posto per sequestrare le cataste di legname che dovevano essere utilizzate per i falò di fine anno.