Messina, abbonamento Atm MoveMe: consegne anche il 31 dicembre al front office di via La Farina

Continua a ritmo serrato la consegna dell'abbonamento MoveMe. Per soddisfare quante più richieste possibili, Atm spa ha disposto l'apertura del Front Office di via La Farina anche domenica 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Il point sito in via La Farina 336 resterà eccezionalmente aperto di domenica, favorendo anche nel giorno festivo il ritiro della tessera al prezzo super scontato di 20 euro.

Visto l'eccezionale numero di richieste pervenute e i pochi giorni a disposizione per la consegna dell'abbonamento, la governance dell'Azienda Trasporti sta inoltre studiando la possibilità di consentire il ritiro della tessera anche nei primi giorni di gennaio.

Intanto, anche domani domenica 31 dicembre, i richiedenti potranno presentarsi agli sportelli di via La Farina per prendere possesso della card dalle 8:00 alle 14:00.