Milazzo, trasporto pubblico ancora in capo all’Ast

Sarà ancora l’Ast a garantire il servizio di trasporto pubblico cittadino anche nei primi mesi del nuovo anno. Il rischio che a gennaio tutto si bloccasse è stato evitato grazie all’interlocuzione che il sindaco Pippo Midili ha avuto con l’assessorato regionale alle Infrastrutture che ha accolto la richiesta dell’amministrazione comunale di non interrompere bruscamente il rapporto tra Ast e Comune, ma di prorogare per altri 90 giorni il contratto, nell’attesa che l’ente locale individui in questi mesi una alternativa e nel contempo definisca il nuovo Piano delle linee e del Programma di esercizio da porre a bando con procedura aperta per la scelta del nuovo concessionario del servizio di trasporto pubblico locale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina