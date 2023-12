Gli auguri solidali di Alumnime con la nuova iniziativa dedicata alla Mensa di S. Antonio a Messina

Un segno tangibile dell'attenzione per il territorio e per coloro che lo abitano vivendo in condizione di maggiore difficoltà: è lo scopo della nuova iniziativa solidale a favore della Mensa di S. Antonio lanciata per il 2024 da Alumnime, associazione che riunisce circa 400 ex allieve e allievi dell'Università di Messina. In comune non solo il titolo accademico conseguito nell'Ateneo peloritano, o l'esserne tutt'ora parte, ma il desiderio di condividerne e promuoverne i valori, in un network di esperienze e percorsi professionali che punta a valorizzare l'appartenenza anche in chiave di orientamento rispetto alle giovani generazioni.

L'iniziativa solidale è stata illustrata dalla presidente Vittoria Calabrò durante lo scambio di auguri di fine anno, con la presenza della rettrice Giovanna Spatari, componente dell'associazione, che ha conferito un ulteriore significativo impulso nel rafforzarne l'impegno e la missione sociale e culturale. Calabrò, presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo, ha delineato - presenti anche la past president Patrizia Accordino e il direttore del Dipartimento Scipog Mario Calogero - lo scopo delle attività coordinate dal direttivo composto da Carlo Giannetto e Mauro Prestipino (vicepresidenti), Valentina Prudente, Francesco Martines, Francesco Rende, Natalia La Rosa, Mariangela Galluccio, Carlo Carrozza, Nicola Rappazzo, Giuseppe Ucciardello, Cinzia Ingratoci, Gabriella Martino e Giulia Iapichino.

L'invito alla solidarietà "concreta"

Ad esprimere soddisfazione per l'iniziativa è stata Elena Ricciari Donato, direttrice della Mensa, illustrando l'impegnativa attività della struttura voluta dai Padri Rogazionisti e che ogni giorno dà risposte ai bisogni di un'ampia fascia di persone, messinesi e straniere, sia con la predisposizione di kit alimentari completi da asporto sia con la preparazione di pasti che vengono consumati nei locali annessi al santuario di S. Antonio, grazie alla generosità di chi dona denaro o prodotti e alla dedizione di circa 120 volontarie e volontari. La direttrice ha sottolineato l'importanza dell'aiuto economico, ma ha anche rivolto l'invito alla partecipazione personale ai turni in mensa (due ogni giorno), per comprendere direttamente il significato di un gesto di altruismo che spesso, se offerto solo a distanza, non viene avvertito in tutto il suo profondo valore. E in tal senso l'associazione programmerà una visita alla struttura nel corso delle attività del 2024.

Le attività di Alumnime

L'annuale raccolta solidale promossa da Alumnime è stata rivolta in passato a beneficio di strutture come il Cirs, centro di reinserimento sociale per donne in difficoltà, Il Bucaneve, associazione che supporta le famiglie dei piccoli ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico, e il programma dell'Aou dedicato all'autismo.

Numerose le iniziative promosse e sostenute dall'associazione, e sempre legate alle attività della Terza Missione dell'Ateneo : fra esse la rassegna "Le parole della Politica e del Diritto - Dibattiti per una cittadinanza attiva", gli eventi legati alle giornate internazionali della Disabilità, della Libertà di Informazione e dello Sport, con l'evento "Un calcio al razzismo" promosso nel segno dell'inclusione e del rispetto per la persona. Tra le attività dell'associazione, in contatto con le analoghe organizzazioni di altri Atenei, anche il supporto alla English Night, per sostenere il dialogo interculturale e l'internazionalizzazione, e al programma Orientajunior del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, in collaborazione con l'inserto Noi Magazine di Gazzetta del Sud, rivolto agli istituti comprensivi cittadini con incontri di approfondimento sulla secolare e illustre storia dell'Ateneo e sui temi legati alla Costituzione. In passato sono state inoltre organizzate giornate tematiche e visite guidate nei luoghi più rappresentativi del territorio, come il Museo regionale, i laghi di Ganzirri, il centro storico.

Tra le iniziative di maggiore rilievo dell'associazione, la premiazione di ex alunne e alunni "eccellenti" dell'Ateneo, affermatisi in Italia o all'estero, il cui percorso costituisce un positivo modello in una prospettiva di promozione identitaria, offrendo in particolare alle giovani generazioni una preziosa testimonianza che le incoraggi a guardare al futuro.