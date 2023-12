Si cercano nuovi autisti per Messina Social City. Domani scade il termine di presentazione

Si cercano nuovi autisti alla Messina Social City. Si tratta di rinforzi che serviranno a rispondere a tutte le esigenze temporanee di trasporto connesse ai servizi di assistenza e promozione sociale erogati. Scadrà domani, alle 23,59, il termine ultimo di partecipazione all'avviso di selezione per soli titoli, pubblicato dall'Azienda speciale per la formazione di una graduatoria di persone idonee a condurre mezzi e automezzi con patente superiore Cqc (categoria C). Un elenco di nomi dal quale si potrà attingere nei prossimi due anni. L'avviso era stato pubblicato online, il 21 dicembre scorso a mezzanotte. Appena una settimana di tempo per partecipare. Gli autisti verranno assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di livello 1 per le cooperative sociali. Tra i requisiti generali richiesti ai candidati si segnalano la cittadinanza italiana o europea ( per gli stranieri sarà obbligatorio lo statuto di rifugiato o il permesso di soggiorno), età minima di 18 anni, idoneità psicofisica alle mansioni richieste, non avere riportato condanne definitive né essere stati destituiti, dispensati o aver subito licenziamenti disciplinari da un'amministrazione, ente pubblico o società in house, avere una buona conoscenza della lingua italiana ( qualora il candidato sia straniero). Tra i requisiti specifici si richiede diploma di scuola media inferiore e patente D con abilitazione Cqc. Saranno accolte solo le domande in formato digitale presentate online sulla piattaforma raggiungibile dal link selezioneautisticqcmsc.comune.messina.it/sicare/benvenuto.php e accessibile tramite Spid. «Questa nuova graduatoria – chiarisce la Messina Social City – non annullerà la precedente, formata a seguito dell'avviso pubblicato del 18 agosto 2022, che rimane in vigore, ma dalla quale non sempre si può attingere nell'immediato a causa di rinunce alla firma del contratto».