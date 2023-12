Messina, consegnati i lavori per l’asilo nido del rione Taormina

Consegnati i lavori per l’asilo nido di Rione Taormina. Il passaggio ufficiale si è consumato stamattina a Palazzo Zanca, con il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, i progettisti e la direzione lavori. “L’opera assume una duplice finalità - dice il sindaco - in quanto da un lato, ricadendo in un ambito di Risanamento, costituisce un forte impulso per la riqualificazione del territorio; dall’altro va ad incrementare l’offerta di posti come asilo nido di cui la città ha esigenza, il tutto in linea con la programmazione iniziata dall’Amministrazione Comunale a partire dal 2018”.