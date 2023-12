Messina, tutto pronto per il concerto dei Pooh. Atm prolunga gli orari di tram e shuttle fino a tarda ora

In occasione dell’evento clou promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone natalizio “Immagina Messina”, che vedrà protagonisti i Pooh in “AmiciXSempre” domani, giovedì 28 dicembre 2023, alle 21, a piazza Duomo, ATM Messina ha disposto il prolungamento degli orari del tram e dello Shuttle sino a tarda ora per consentire il deflusso del pubblico al termine del concerto.

Al fine di raggiungere comodamente piazza Duomo si consiglia la sosta delle auto nei parcheggi, compresi quelli di interscambio, dislocati in città e di utilizzare i mezzi pubblici.

Relativamente ai biglietti per usufruire del servizio di trasporto pubblico è possibile acquistarli negli appositi ticket-point alla Stazione Centrale, agli imbarchi Caronte&Tourist, in tutti i box ATM, nonchè attraverso le applicazioni ATM MovUp, MyCicero e DropTicket; oltre alla possibilità di acquistare i titoli da viaggio direttamente sui mezzi pubblici con carta di credito o bancomat contactless grazie al nuovo servizio “Up&Go”. Tutte le informazioni su servizi ed orari potranno essere consultati sul sito www.atmmessinaspa.it e sulle pagine social.