Presentato il poster 2024 delle Frecce Tricolori: in copertina il volo nello Stretto di Messina

A Rivolto, nello storico hangar delle Frecce Tricolori, si è tenuta la consueta presentazione della Formazione e del Poster della Pattuglia Acrobatica Nazionale per l’anno 2024. L’evento, presieduto dal Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, comandante delle Forze da combattimento, rappresenta ormai un incontro tradizionale per la PAN, rappresentando un’opportunità importante per ritrovarsi con le realtà locali, i Club Frecce Tricolori, amici ed appassionati.

Nel corso dell’evento, il Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore, comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, ha presentato la nuova formazione che sarà protagonista della 64a stagione acrobatica delle Frecce Tricolori. Le posizioni chiave di Pony 1 (capo formazione) e Pony 6 (leader della 2a sezione) vedono confermati il Maggiore Pierluigi Raspa ed il Maggiore Franco Paolo Marocco.

Novità, invece, per le altre posizioni della Pattuglia: il volo del solista, svolto nella scorsa stagione proprio dal tenente colonnello Salvatore vedrà protagonista il Pony 10 maggiore Federico De Cecco. Per le posizioni di gregario, unica conferma è costituita dal primo gregario destro, Pony 3, con il capitano Leonardo Leo, mentre il resto della formazione vedrà il capitano Luca Pozzani come Pony 2, il capitano Alessandro Sommariva in qualità di Pony 4, il capitano Simone Fanfarillo come Pony 5, il capitano Giovanni Morello come Pony 8 e il maggiore Oscar Del Do’ in veste di Pony 9.

Il nuovo ingresso nella formazione sarà invece il capitano Emanuele Bernuzzi, pilota di Eurofighter proveniente dal 4° Stormo Caccia di Grosseto, che volerà nella posizione di Pony 7, terzo gregario sinistro.

La serata ha poi registrato la presentazione al pubblico del poster 2024 delle Frecce Tricolori, con un’immagine che ritrae i fumi colorati degli MB339PAN in volo sullo Stretto di Messina. La prima copia del poster è stata consegnata al Gen.S.A. (in congedo) Giuseppe Bernardis, ex Comandante della PAN e già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, simboleggiando il forte legame con la tradizione di coloro che nel tempo hanno scritto la storia del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico.

È stato poi dedicato uno spazio alla beneficenza, quest’anno devoluta alla ANDOS, “Associazione Nazionale donne operate al seno”, resa possibile anche grazie al prezioso contributo dei Club Frecce Tricolori. Infine, la serata di presentazione è stata una favorevole occasione per annunciare gli appuntamenti del prossimo “Tour” Frecce Tricolori – NAT24 (North American Tour 2024) – che si terrà tra Stati Uniti e Canada dopo oltre 30 anni di assenza oltreoceano. Il calendario delle manifestazioni aeree per il 2024, compresi i sorvoli istituzionali e gli Air Show italiani, verrà pubblicato nelle prossime settimane.

Di seguito la formazione 2024 nel dettaglio:

Pony 0 – Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore

Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa

Pony 2 – Capitano Luca Pozzani

Pony 3 – Capitano Leonardo Leo

Pony 4 – Capitano Alessandro Sommariva

Pony 5 – Capitano Simone Fanfarillo

Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco

Pony 7 – Capitano Emanuele Bernuzzi

Pony 8 – Capitano Giovanni Morello

Pony 9 – Maggiore Oscar Del Do’

Pony 10 – Maggiore Federico De Cecco