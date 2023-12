Eccezionale bottino al largo di Panarea per Oscar Zangari, che nel giorno di Santo Stefano ha pescato un caponedi ben 23 kg. "Il mare eoliano regala sempre grande soddisfazione - ha commentato Oscar - ma riempire solo un piatto non era possibile e così abbiamo pensato di far felice chi ha organizzato una giornata tra amici e poteva sicuramente condividere ".