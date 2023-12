Messina, riecco il pranzo solidale promosso dalla Croce Rossa. Tavole apparecchiate alla stazione centrale

Oggi nel giorno di Santo Stefano il Comitato della Croce Rossa di Messina ha ripreso la tradizione del pranzo solidale nei locali della stazione centrale (l'iniziativa negli ultimi anni era stata accantonata per via del Covid). L'idea è stata voluta in passato dalla compianta signora Maria Barrile Morgante per dare sostegno e vicinanza agli indigenti della città peloritana. Tavola apparecchiata per sessanta persone circa.

"I volontari e le infermerie volontarie del Comitato di Messina - si legge in un post sociale del Comitato Croce Rossa di Messina - sono oggi alla stazione per il pranzo solidale dedicato alle persone senza fissa dimora ed a coloro che si trovano in difficoltà. Vicini, sempre, agli ultimi. Non sarebbe stato possibile organizzare il pranzo solidale senza la generosità dei numerosi esercenti messinesi che, anche oggi, hanno offerto al Comitato il loro supporto".