Messina, le quattro ville "incantate" e gli eventi di Natale: il calendario delle iniziative fino al 7 gennaio

Messina si appresta a concludere l'anno con uno spettacolare calendario di eventi, promosso dall’Amministrazione comunale proponendo una serie di appuntamenti per concludere il 2023 in maniera grandiosa.

Tra i principali appuntamenti il 28 dicembre, il concerto dei “Pooh Amici X Sempre”, alle ore 21, a piazza Duomo; e per la notte di S. Silvestro il 31 dicembre, a partire dalle 22, tanta musica con “The Good Fellas e Dj Set di Radio Italia con Dj Paoletta”, sempre a piazza Duomo per salutare il nuovo anno.

In dettaglio gli eventi che da oggi, martedì 26 dicembre a martedì 2 gennaio 2024 allieteranno il centro città:

26 dicembre dalle 16.00 “Babbo Natale a Messina” lungo il viale San Martino;

26 dicembre dalle ore 17.30 "Concerto Notti disiata" nella chiesa di S. Caterina Valverde, via Garibaldi;

26 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 24:00 “Rueda di Natale” a Piazza del Popolo;

28 dicembre alle ore 9.00 “Deposizione della Corona” al Gran Camposanto;

28 dicembre dalle ore 10.30 “Commemorazione delle Vittime” presso Piazza Immacolata Di Marmo;

28 dicembre dalle ore 18.30 “Rappresentazione teatrale sul Terremoto” al Palacultura;

28 dic embre dalle ore 18.30 “Parata del fuoco Incantato” sul viale San Martino;

28 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 21:00 "Il Canto Di Natale Nel Mondo” presso la Basilica di Sant'Antonio;

29 dic embre dalle ore 17.00 “Progetto Suono Jazz Orchestra” al Palacultura;

29 dicembre dalle ore 17.00 “Notte funesta. Commemorazione Anniversario del Terremoto del 1908” presso il Palacultura;

29 dicembre dalle ore 17.30 “La Magica Banda Dei Babbo Natale” lungo il viale S. Martino;

30 dicembre dalle ore 11.30 “Le avventure di Pinocchio” a Villa Sabin;

30 dicembre dalle 18.30 "Magia di Natale con Band" lungo il viale San Martino.

Inoltre, gli eventi nei Villaggi sempre da oggi, 26 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024:

26 dicembre dalle ore 18.00 “Il Natale dei sentimenti” nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e S. Pietro apostolo di Spartà;

26 dicembre​ “Mercatini di Natale” a Curcuraci;

26 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 “Presepe Vivente” a Bordonaro;

27 dicembre dalle ore 16.00 “Spettacolo di Danza” presso l’Oratorio della Gioia APS di Santa Margerita;

27 dicembre dalle ore 18.30 “Il Natale dei sentimenti” nel salone parrocchiale della Chiesa Santa Maria della Chiesa – Santa Margherita Runci;

27 dicembre​ dalle ore 17.30 “Tombolata e animazione” presso la sede A.T.S di Gesso;

28 dic embre dalle ore 10.00 “Spettacolo di Danza” presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù di Provinciale;

28 dicembre dalle ore 15.30 “Un Ritiro in festa” al Centro polisportivo Giovanni XXIII - via Palermo;

28 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 “Christmas village party” a Santo Stefano di Briga Marina;

28 dicembre dalle ore 17.30 “Il Natale di Martin” nella chiesa San Michele Arcangelo;

28 dicembre dalle ore 18.30 Concerto di Natale presso la Chiesa Santa Domenica di Tremestieri;

28 - 29 - 30 dicembre dalla mattina “Laboratorio per bambini” presso Oltredanza - Rione Taormina;

29 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Musicisti sul bus ATM con tappe Altolia, Giampilieri Superiore e Giampilieri Marina, Briga San Paolo, Pezzolo, Mili Marina, Mili San Marco, Mili San Pietro, Larderia inferiore;

29 dic embre dalle ore 16.00 “Il Grande Gigante Gentile presso Oratorio Santa Maria della Speranza - Santo Stefano Medio;

29 dicembre dalle ore 16.30 “Fai un salto, fanne un altro” Oltredanza - Rione Taormina;

29 dic embre dalle ore 17.00 “2° Giro dei Presepi” per le vie del borgo di Mili San Pietro;

29 dicembre dalle ore 17.00 “Villaggi in festa” a Minissale;

29 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 “Christmas village party” presso l’auditorium della Chiesa Immacolata di Contesse;

29 dicembre dalle ore 18.00 “Esibizione dello zampognaro” presso la Parrocchia Santo Stefano Iuniore – Salice;

29 dic embre dalle ore 18.30 “Il Natale dei sentimenti” nella chiesa di San Giovanni Battista di Larderia;

29 dicembre dalle ore 19.00 “Concerto polifonico” presso la chiesa di San Domenico;

29 dicembre alle ore 19.00 “Christmas in Peace” nella chiesa Parrocchiale S. Paolino di Mili Marina;

29 dicembre dalle ore 19.30 “Musiche di E. Morricone” presso la Chiesa Santa Maria di Gesù di Ritiro;

29 dicembre dalle ore 19.30 “Festa di Natale in Musica” presso la sede A.S.D. Massa S. Lucia Villaggio Massa Santa Lucia;

29 e 30 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Laboratorio teatrale presso Via Gaetano Alessi 2 – Mangialupi;

30 dicembre dalle ore 16.30 “Banda dei Babbi Natale” presso la Chiesa S. Maria Annunziata di Cumia superiore;

30 dicembre dalle ore 16.30 “Fai un salto, fanne un altro” presso Oltredanza - Rione Taormina;

30 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 “Presepe Vivente” di Bordonaro presso la Parrocchia S. Maria delle Grazie;

30 dicembre dalle ore 18.00 “Esibizione dello zampognaro” presso la Parrocchia Santo Stefano Iuniore – Salice;

30 dic embre dalle ore 18.00 “Esibizione della zampogna” nella Parrocchia San Giuseppe di Bisconte;

30 dic embre alle ore 18.30 “Manuale di sopravvivenza per boomer” spettacolo teatrale per famiglie nella Piazza Pozzo di Giampilieri Superiore;

30 dicembre dalle ore 19.00 “Musiche di E. Morricone” presso la Chiesa Santa Maria della Lettera di Torre Faro;

30 dicembre dalle ore 19.30 “Musiche tradizionali” presso Giampilieri Marina;

31 dic embre dalle ore 10.00 "Natale In Citta" presso la Chiesa di Santa Maria di Montalto di Orto Liuzzo;

1 gennaio 2024 tombolata per tutti presso Curcuraci;

2 gennaio alle ore18.00 “Il Natale dei sentimenti” a Giampilieri Superiore;

2 gennaio alle ore 18.30 “La notte di Giufà” spettacolo teatrale per bambini presso la Piazza della Chiesa di Mili San Marco.

Si ricordano infine, gli appuntamenti presenti per tutto il periodo Natalizio:

Autobus Itineranti ATM con Musica e Babbo Natale in giro nei villaggi e nel centro città;

Presepe meccanizzato in centro città presso Piazza Cairoli;

Mercatini di Natale a Piazza Cairoli;

Natale in Teatro al Teatro Vittorio Emanuele;

Le 4 ville incantate con le attività a cura della Messina Social City (Le luci di Natale a Villa Dante - Il Villaggio del Natale presso Villa Mazzini - Il Bosco Incantato presso Pineta Montepiselli - Il mondo delle fiabe presso Villa Sabin);

sino al 6 gennaio 2024 “Il borgo dei 100 presepi” presso il villaggio di Ganzirri;

26 dicembre “Beer & food” a Piazza del Popolo, con musica, cibo e intrattenimento;

sino al 7 gennaio 2024 dalle ore 16.30 alle ore 20.00 “XVIII Mostra di Arte Presepiale” presso i Chiostri del Palazzo Arcivescovile;

sino al 7 gennaio “Natale con Gioia a Castanea - Presepe Vivente” con orari: 26 dicembre e 1-6-7 gennaio dalle ore 17:30 alle ore 19.30 e 27-29-30 dicembre e 2-4-5 gennaio dalle ore 18:30 alle ore 19.30.