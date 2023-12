Sosta selvaggia a Messina, auto blocca autocisterna e una volante al "Muricello": traffico paralizzato

E' successo poco prima di mezzogiorno e per circa 30 minuti è stato un caos totale in tutta l'area intorno al Piazza La Corte Cailler, meglio nota come "Muricello". Una persona ha lasciato l'auto parcheggiata a ridosso della fontana della piazza (ma non era la sola) come avviene di consueto in una zona dove le pattuglie della municipale si vedono di rado. A passare da lì, però, si è trovata un'auto cisterna che verosimilmente andava a rifornire di carburante la stazione di servizio situata sul viale Trapani ed è rimasta bloccata. Così come una volante della Polizia. Le ripercussioni non sono mancate anche nelle vie limitrofe e soprattutto sulla via Cicala, che collega la via Garibaldi alla piazza, dove quotidianamente si creano degli intasamenti a causa delle auto parcheggiate in doppia fila. Tutto è tornato "normale" solo dopo che l'incauto proprietario dell'auto è stato rintracciato e naturalmente sanzionato