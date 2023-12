Risveglio triste per gli abitanti di Panarea, muore la nota imprenditrice Lina Cincotta

Risveglio triste per gli abitanti di Panarea. Stamattina infatti è deceduta Lina Cincotta, nota imprenditrice dell’isola, proprietaria del prestigioso hotel Cincotta, persona stimata da tutti. La signora Lina, come veniva chiamata da isolani e turisti ha sempre operato nel settore alberghiero, dando vita alla fine degli anni 50 alla realizzazione dell’hotel Panarea, struttura storica per i vacanzieri. E anche dopo essere rimasta vedova assieme ai figli ha gestito la struttura, con impegno, determinazione ma anche tanto entusiasmo e, soprattutto in estate era sempre la prima, davanti al proprio hotel a dare il benvenuto ai vacanzieri, distinguendosi per disponibilità nei loro confronti. Ma anche gli isolani le volevano molto bene e domenica saranno tutti a dare l’ultimo saluto in occasione dei funerali fissati alla 10 nella chiesa dell’isola.