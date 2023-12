Sono terminate le operazioni, iniziate questa notte intorno alle ore 2, per lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato in un capannone di Via Stazione, nel quartiere di Contesse a Messina. Le squadre dei vigili sul fuoco hanno fatto rientro in sede dopo i lavori di bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata. Nelle vicinanze nessuna abitazione, solo altri capannoni limitrofi comunque non coinvolti dal rogo, e nessun rischio ambientale.