Messina, ambulanza del 118 intrappolata nel traffico di viale Europa: “Abbiamo un codice giallo, ma siamo bloccati!” IL VIDEO

Sono stati gli stessi operatori a filmare da dentro l'ambulanza, il traffico che questa mattina regnava sul viale Europa, nei pressi della rotatoria Zaera. Il mezzo stava operando un codice giallo quando è rimasto intrappolato tra le auto incolonnate. I soccorritori hanno avvertito la centrale del forzato ritardo malgrado le sirene spiegate. Un ritardo che quindi si è ripercorso sull'arrivo nel luogo in cui l'ambulanza è stata richiesta, sollevando anche l'ira di chi aveva richiesto il pronto soccorso. Ovviamente, in questo caso, un ritardo non attribuibile agli operatori ma alla caotica viabilità.