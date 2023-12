Messina, altro esposto del padre che non vede la figlia ormai da quasi tre anni

«Il deducente non si è unito ad altra donna dopo la separazione e non ha altri figli. Ama la figlia ... ed è disposto ad aiutare anche la di lei madre qualora le necessitasse».

È un padre che grida da tre anni ma non lo ascoltano, e non vede la figlia da troppo tempo. Di questa vicenda ce ne occupammo nel maggio scorso (all’epoca il padre dichiarò tra l’altro: «Sono una persona che purtroppo ha vissuto il trauma della separazione, e da subito mi sono reso conto, anche se vivo all’estero, del plagio subito da mia figlia da parte della mia ex moglie, con la quale ha inizialmente coabitato. La ragazza è stata costretta ad assumere psicofarmaci che ne minavano gravemente la volontà, tanto da determinarsi a compiere atti suicidiari, accertati dai sanitari chiamati ad intervenire»).

Si tratta di un manager del settore immobiliare che lavora all’estero ma è spesso a Messina e che - come afferma -, non vede sua figlia ormai da quasi tre anni.

Il fatto nuovo di questa vicenda che ovviamente è finita in un’aula di giustizia civile dopo la separazione dei genitori, è un nuovo esposto in Procura presentato dal suo legale di fiducia, l’avvocato Antonio Centorrino, in cui si afferma che la situazione psicofisica della ragazza, che abita a Messina con la madre, sarebbe precipitata.

