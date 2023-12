Coppia di anziani finisce fuori strada tra Acquedolci e San Fratello e precipita in un terreno: salvi per miracolo

Incidente autonomo questa mattina sulla strada statale 289 tra Acquedolci e San Fratello. Una Fiat Panda su cui viaggiava una coppia di anziani coniugi, residenti nel centro montano, è finita fuori strada all’altezza di contrada Mascherino, precipitando in un terreno sottostante. Alcuni passanti hanno prontamente allertato i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, che si sono calati nel burrone ed hanno estratto dall’auto i due coniugi. A quanto sembra i due occupanti del veicolo non avrebbero fortunatamente riportato gravi ferite, ma sul posto sono comunque arrivati i sanitari del 118 per trasferire i due al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito.